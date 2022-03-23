Медведи в Екатеринбургском зоопарке вышли из спячки

Белокоготный медведь Карат радуется оттепели и с удовольствием играет в снегу. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В международный день медведя, 23 марта, медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки. Днём они начали вылезать из берлог и гулять в уличных вольерах.

При этом на ночь животные пока предпочитают возвращаться в тепло, на мягкую подстилку из соломы.

"Белокоготный медведь Карат радуется оттепели и с удовольствием играет в снегу. Пожилая медведица Ветка вышла из тёплой берлоги за сладкими яблоками и щурится на весеннее солнце. Гималайский медведь Гай завтракает с утроенным аппетитом, если в корм добавить густой рыбий жир", — рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Добавим, что за последние 10–15 лет самый ранний подъём у медведей был в 2016 году — они начали просыпаться в двадцатых числах февраля, а самый поздний — в 2011-м — в первых числах апреля.

23 марта отмечается ежегодный праздник, посвящённый помощи и защите медведей по всему миру.