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Общество / Природа
30 марта 2022, 11:01

В Екатеринбургском зоопарке переоборудуют вольер для варана по требованию прокуратуры

Полосатый варан

Зоопарк обязали переоборудовать вольер полосатого варана, сделав там укрытие. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Екатеринбургский зоопарк и обнаружила, что в вольере полосатого варана нет укрытия для защиты от демонстрации. Октябрьский райсуд и облсуд согласились с тем, что оно должно быть.

В зоопарке проверяли соблюдение законодательства об ответственном отношении к животным. Прокурор посчитал, что у варана должно быть укрытие, где он сможет отдыхать от посетителей в соответствии с потребностями его вида. Обращение с требованиями было направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Ответчик в суде представил научные исследования, в которых не указан фактор демонстрации животного человеку, защита от которой должна быть обеспечена сотрудниками зоопарка. Однако суд признал доводы природоохранного прокурора обоснованными и удовлетворил исковое заявление.

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу зоопарка, оставил решение без изменения. Таким образом, учреждение обязали переоборудовать вольер полосатого варана, сделав там укрытие. Судебный акт вступил в законную силу.

Добавим, что в зоопарке проходит реконструкция вольера для белых медведей. В год тигра (по китайскому календарю) учреждение также рассчитывает заручиться поддержкой по реконструкции вольера для пары амурских тигров.

Полосатый варан — большая ящерица, обитающая на территории Южной и Юго-Восточной Азии. В длину эти животные обычно не превышают 2 м. Окрас тёмных оттенков с жёлтыми пятнами. Эти ящерицы имеют вытянутую голову, раздвоенный язык, длинную шею, развитые конечности с длинными пальцами. Полосатый варан — полуводное животное, большую часть времени проводит в воде. Он отлично ныряет, плавает, пользуясь хвостом, как веслом. Активность проявляется в светлое время суток.

Областная газета Свердловской области

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