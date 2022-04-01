В Екатеринбург пришёл снегопад

Осадки ожидаются и в предстоящие, первые апрельские выходные. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге и в целом по Свердловской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, отложение мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах. В ГИБДД и МЧС водителей призывают ограничить поездки на личном транспорте.

Снег пошёл в столице Урала 1 апреля утром. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, осадки ожидаются и в выходные. Накануне свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде.

"Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. По возможности ограничить дальние поездки. Просим жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева

В ГИБДД Екатеринбурга водителей также просят выбирать пониженную скорость, а тех, кто имеет небольшой опыт, – и вовсе отказаться от поездок.

"Во время поездок обязательно использовать ремни безопасности, маленьких детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу. Пешеходам также следует соблюдать определённые меры предосторожности: исключить неожиданный выход на проезжую часть, соблюдать ПДД, переходить дорогу только в установленных местах, при движении в тёмное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, в данном случае, в условиях снегопада иметь на одежде световозвращающие элементы", – напомнили в Госавтоинспекции.

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Пробки, на данный момент, в городе оцениваются в 8 баллов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: "Яндекс. Пробки"