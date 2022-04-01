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Общество / Природа
1 апреля 2022, 19:38

МЧС предупреждает свердловчан о снегопаде и гололедице 2 апреля

Снегопад

Пешеходам, оказавшимся на улице во время снегопада, следует обходить шаткие строения, навесные конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Фото: Полина Зиновьева

Сильный снегопад продлится в Свердловской области ещё один день. Сотрудники МЧС напоминают уральцам о мерах безопасности в непогоду.

В субботу, 2 апреля, рекомендуется воздержаться от турпоходов и проведения работ на высоте. Пешеходам, оказавшимся на улице во время снегопада, следует обходить шаткие строения, навесные конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, липкий снег может привести к обрыву линий электропередачи.

Снегопад и гололедица могут вызвать осложнения на дороге, поэтому как автомобилистам, так и пешеходам следует быть особенно внимательными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких манёвров на дороге и соблюдать дистанцию до других участников движения.

В случае необходимости оказания экстренной помощи рекомендуется обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, что из-за сильного снегопада 1 апреля в Екатеринбурге почти весь день наблюдались пробки.

Областная газета Свердловской области

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