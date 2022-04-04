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Общество / Природа
4 апреля 2022, 09:20

В Свердловскую область пришли плюсовые температуры

В Свердловскую область пришли плюсовые температуры

В Екатеринбурге сегодня потеплеет до +11... +13 °С. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбург и в целом в Свердловскую область пришли плюсовые температуры. На дорогах образовались гололёд и лужи. По данным уральских синоптиков, вся предстоящая неделя будет умеренно тёплой.

Днём в ближайшее время ожидается до  +7... +12 °С, ночью - до -4... +1 °С. Осадков в виде дождя и мокрого снега будет немного. В Екатеринбурге сегодня потеплеет до +11... +13 °С. В следующие два дня будет прохладнее – до +6 °С, а затем до +4 °С.

"Осадки в конце недели в виде снега и мокрого снега сопровождались образованием гололёда, на дорогах ожидается гололедица. Юго-западные ветры, эти невидимые "крылья весны" постепенно подтянут в наш регион тепло южных морей. Начнётся интенсивное таяние снега", – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что в минувшую пятницу на Средний Урал пришли снегопады. Они продолжались все выходные. Накануне в Екатеринбурге также наблюдались дождь и густой туман.

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