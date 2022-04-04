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4 апреля 2022, 16:10

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 5 апреля

Снегопад

На Среднем Урале во вторник, 5 апреля, ожидаются сильный снегопад, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале во вторник, 5 апреля, ожидаются сильный снегопад, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 м/с. МЧС объявляет предупреждение о непогоде.

Спасатели рекомендуют закрыть все окна в квартире и домах при сильном ветре, а также отказаться от разведения открытого огня, так как в непогоду сильно повышается риск распространения огня на близлежащие постройки.

Пешеходов призывают держаться как можно дальше от навесных конструкций, лёгких построек, зданий с неустойчивой кровлей, деревьев и линий электропередачи. Кроме того, перед выходом на улицу рекомендуется подобрать подходящую, не скользкую обувь.

Автомобилистам необходимо отказаться от запланированных дальних поездок на личном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что сообщать о происшествиях можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Областная газета Свердловской области

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