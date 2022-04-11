Два парка Екатеринбурга закроют на просушку

Просушка парков — стандартная процедура для многих крупных городов России. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга закроет на просушку дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайской. После того, как большие лужи высохнут, администрация города приступит к восстановлению инфраструктуры парков и наведению порядка.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, лужи в парках должны высыхать сами, так как строительство дождевой канализации невозможно. Парки являются охраняемыми природными территориями, а такие сложные строительные работы, как создание канализации, для которой необходимо выкопать траншею не менее двух метров, могут повредить корневую систему деревьев. Кроме того, деревьям необходимо насытиться водой, на случай, если лето 2022 года окажется таким же жарким, как и в прошлом году.

"В Екатеринбурге закрываются для посещений только два дендропарка — на улицах 8 Марта и Первомайской. Это помогает в том числе сберечь газоны: их не утаптывают отдыхающие, что в весенний период очень важно. Закрытие на просушку происходит ежегодно, а срок зависит от погодных условий: от двух недель до месяца. При хорошей погоде период просушки короче", — передаёт слова Тамары Благодатковой пресс-служба мэрии.

Она добавила, что это стандартная процедура для многих крупных городов России: в Санкт-Петербурге на просушку ежегодно закрываются все парки.

Неогороженные парковые зоны и парки, которые выступают в качестве транзитных зон, закрываться на просушку не будут. Однако мэрия призывает екатеринбуржцев временно не использовать парки в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок и не выходить на газоны.