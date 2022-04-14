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Общество / Природа
14 апреля 2022, 12:48

На Среднем Урале закрыли все ледовые переправы

Ледовая переправа

Всего в регионе минувшей зимой было организовано 20 ледовых переправ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Госинспекция по маломерным судам (ГИМС) в связи с установившейся тёплой погодой и разрушением льда на водоёмах приняла решение о закрытии всех ледовых переправ в Свердловской области. Всего в регионе минувшей зимой было организовано 20 таких объектов.

Речь идёт о 6 переправах в Гаринском городском округе, 5 переправах в Таборинском районе, 3 переправах в Серовском ГО, 2 — в Сосьвинском ГО, 2 — в Ивдельском районе, 1 — в Слободо-Туринском муниципальном районе и 1 — в Алапаевском ГО. Переправы были организованы на реках Тагил, Тура, Ляля, Пелым и Тавда.

Сотрудники ГИМС и собственники объектов зачернили лёд в местах выезда и установили предупреждающие знаки "Въезд на лёд запрещён!" и "Выход на лёд запрещён!", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что ледовые переправы начали закрывать 30 марта.

Областная газета Свердловской области

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