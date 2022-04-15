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Общество / Природа
15 апреля 2022, 15:25

На Среднем Урале начался пожароопасный сезон

Пожар в лесу

В период пожароопасного сезона жителям региона запрещено разжигать костры, оставлять открытый огонь, выбрасывать в лесу окурки, бутылки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области 15 апреля начинается пожароопасный сезон, который закончится в середине октября. Ведомства, ответственные за тушение пожаров, на ближайшие шесть месяцев переводят в режим полной готовности.

Лесники начали ежедневный обход закреплённых за ними участков, в лесах организовано видеонаблюдение с 90 камер, установленных на вышках сотовой связи. Авиалесоохрана в этом году дополнительно привлекла восемь самолётов, а для тушения пожаров с земли будет задействовано свыше 4,5 тыс. человек, 1 975 спецмашин и свыше 9 тыс. единиц пожарного оборудования.

В период пожароопасного сезона жителям региона запрещено разжигать костры, оставлять открытый огонь, выбрасывать в лесу окурки, бутылки и другие легковоспламеняющиеся предметы. В случае повышения пожарной опасности может быть введён особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на сжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, ранее государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Руслан Артемьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. На Среднем Урале угрозе лесных пожаров подвержены 527 населённых пунктов. На контроль взяты 576 территорий садоводства, более 70 организаций отдыха детей и более 100 объектов экономики. 

Кроме того, Руслан Артемьев подчеркнул, что в правительство Свердловской области уже было направлено предложение об установлении особого противопожарного режима на территории всего региона с 30 апреля.

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Областная газета Свердловской области

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