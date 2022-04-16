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Общество / Природа
16 апреля 2022, 14:30

Мониторинг торфяных пожаров в Свердловской области будет проводиться с помощью беспилотников

Квадрокоптер

Евгений Бондарь отметил, что ликвидация возгорания торфяников — это трудный и долгий процесс. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году МЧС будет использовать квадрокоптеры с тепловизорами и видеокамеры на вышках сотовой связи для контроля за ситуацией с торфяными пожарами. При этом специалисты МЧС, лесничеств и авиалесоохраны продолжат обеспечивать наземный и авиационный мониторинг.

По словам начальника отдела управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Евгения Бондаря, существует две причины возникновения торфяных пожаров: человеческий фактор, когда возгорание торфяника происходит из-за неосторожного обращения с огнём, и природный фактор, когда внутри торфа в засушливую погоду начинают происходить особые химические реакции и случается самовозгорание.

Евгений Бондарь отметил, что ликвидация возгорания торфяников — это трудный и долгий процесс.

"Торф залегает слоями, до 4 метров в глубину. Тление происходит при температуре около 600 градусов. Поэтому дождь в тушении пожара — не помощник. Добраться до очага, даже при использовании специальной пожарной техники, сложно. Приходится производить заболачивание, то есть создавать искусственный слой воды над торфяником. Через день–два вода уходит в землю, и, если она не достигает очага, тление возобновляется", — пояснил специалист.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, торфяные пожары периодически возникали на протяжении всей зимы. Директор Уральской базы авиалесоохраны Роман Лежнин рассказал, что в зимний период в Свердловской области применялся крайне редкий метод тушения торфа.

"Сначала торфяники разгребли от снежного покрова, а затем для охлаждения тлеющего очага перемешали верхний слой торфа со снегом. На заключительном этапе охлаждённый торфяной слой уплотнили с помощью бульдозеров", — пояснил Роман Лежнин.

Напомним, что с начала 2022 года на Среднем Урале было зафиксировано 7 торфяных пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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