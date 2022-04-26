В Екатеринбурге появятся четыре особо охраняемых парка

Всего в городе 18 особо охраняемых природных территорий. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Екатеринбургской гордумы поддержали создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Речь идёт о парках "Хвойный" и имени Владислава Агафонова, а также скверах на Вознесенской горке и по улице Карла Либкнехта.

Предложение о внесении данных объектов в перечень ООПТ на 72-м заседании гордумы озвучил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Артур Зиганшин.

Признание ООПТ подразумевает запрет на самовольную вырубку деревьев и кустарников, капстроительство, проезд и стоянку машин, а также выгул животных.

Депутаты предложили выделить средства на благоустройство парков и проголосовали за включение четырёх объектов в перечень ООПТ местного значения. Теперь соответствующее постановление должен подписать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

А вы знали? Площадь парка "Хвойный" в Октябрьском районе составляет 66,5 тысяч кв. м. Там находятся 80 видов дикорастущих сосудистых растений, обитают 29 видов птиц и 10 видов млекопитающих. Площадь сквера на Вознесенской горке достигает 9,9 тысячи кв. м. В его границах растут 15 видов деревьев (199 экземпляров), 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих травянистых растений. Размер парка имени Владислава Агафонова составляет 12 тысяч кв. м. В нём растут сосны возрастом от 80 до 120 лет и тополя бальзамические. Площадь сквера на улице Карла Либкнехта составляет 4,6 тысячи кв. м. Там можно встретить 11 видов деревьев и 22 вида дикорастущих травянистых растений.

Добавим, всего в городе 18 особо охраняемых природных территорий. Напомним, что в 2019 году этот перечень пополнили сквер на улице Клары Цеткин и сквер ЮНЕСКО. Согласно стратегическому плану развития Екатеринбурга до 2035 года количество таких территорий будет увеличено до 40.