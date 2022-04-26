Темы дня

Общество / Природа
26 апреля 2022, 20:59

Дендропарки Екатеринбурга исключили из зоны покрытия сервисов проката самокатов

Дендропарки

Артур Зиганшин отметил, что сотрудники парков в последнее время часто обнаруживают поврежденные газоны, по которым ездили на электросамокатах. Фото: страница Артура Зиганшина во "ВКонтакте"

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин рассказал, что дендропарки по ул. 8 Марта и Первомайской исключили из зоны покрытия сервисов Urent и Whoosh. Он напомнил, что оба парка обладают статусом особо охраняемых природных территорий местного значения.

"Ежедневно оба дендропарка посещают множество жителей. Действующая тропиночная сеть не обладает соответствующей инфраструктурой для одновременного безопасного передвижения пешеходов и электросамокатов. Исключить наезды на пешеходов — наша прямая обязанность", — написал Артур Зиганшин у себя на странице "ВКонтакте".

Также он отметил, что сотрудники парков в последнее время часто обнаруживают испорченные газоны, по которым ездили на электросамокатах. При этом в правилах благоустройства территории МО "Екатеринбург" прописан прямой запрет на повреждение газонов, в том числе с использованием транспортных средств.

Артур Зиганшин напомнил, что восстановление травяного и почвенного покрова требует больших трудозатрат и дополнительных средств, и призвал екатеринбуржцев бережнее относиться к паркам и лесам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2022, 21:43 / Спорт
Свердловский губернатор принял участие в заседании совета при президенте РФ по развитию спорта и физкультуры
26.04.2022, 20:59 / Общество
Дендропарки Екатеринбурга исключили из зоны покрытия сервисов проката самокатов
26.04.2022, 20:43 / Спорт
Россию лишили права принимать чемпионат мира по хоккею в 2023 году
26.04.2022, 19:58 / Экономика
Свердловская область будет поставлять в Узбекистан цыплят в обмен на фрукты и овощи
26.04.2022, 18:31 / Общество
Свердловское МЧС проверяет информацию об отравлении участников сборов "Школа безопасности"