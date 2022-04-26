Дендропарки Екатеринбурга исключили из зоны покрытия сервисов проката самокатов

Артур Зиганшин отметил, что сотрудники парков в последнее время часто обнаруживают поврежденные газоны, по которым ездили на электросамокатах. Фото: страница Артура Зиганшина во "ВКонтакте"

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин рассказал, что дендропарки по ул. 8 Марта и Первомайской исключили из зоны покрытия сервисов Urent и Whoosh. Он напомнил, что оба парка обладают статусом особо охраняемых природных территорий местного значения.

"Ежедневно оба дендропарка посещают множество жителей. Действующая тропиночная сеть не обладает соответствующей инфраструктурой для одновременного безопасного передвижения пешеходов и электросамокатов. Исключить наезды на пешеходов — наша прямая обязанность", — написал Артур Зиганшин у себя на странице "ВКонтакте".

Также он отметил, что сотрудники парков в последнее время часто обнаруживают испорченные газоны, по которым ездили на электросамокатах. При этом в правилах благоустройства территории МО "Екатеринбург" прописан прямой запрет на повреждение газонов, в том числе с использованием транспортных средств.

Артур Зиганшин напомнил, что восстановление травяного и почвенного покрова требует больших трудозатрат и дополнительных средств, и призвал екатеринбуржцев бережнее относиться к паркам и лесам.