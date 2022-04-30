В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим

Территориальным органам МЧС поручено осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и организовать проведение разъяснительной работы. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о введении с 30 апреля на территории муниципалитета особого противопожарного режима. Документ будет действовать до особого распоряжения.

Согласно постановлению, в этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах и других приспособлениях, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельхоз назначения и промышленности, а также в населенных пунктах.

Территориальным органам МЧС поручено осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и организовать проведение разъяснительной работы с гражданами.

Отметим, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штрафом от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 28 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал аналогичное постановление о введении особого противопожарного режима на территории всего региона.

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