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6 мая 2022, 14:53

На Среднем Урале потушены все лесные пожары

пожарный шланг

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по номеру 8 800 100-94-00 или 112. Фото: Галина Соловьева

По данным на утро 6 мая все природные пожары в Свердловской области потушены. Новых возгораний не зафиксировано, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, на Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, веток и прошлогодних листьев.

Впереди свердловчан ждет череда выходных и праздничных дней. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности. 

За нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. В случае причинения значительного ущерба виновного ждет уголовная ответственность – до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по номеру 8 800 100-94-00 или 112.

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Областная газета Свердловской области

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