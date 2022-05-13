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Общество / Природа
13 мая 2022, 14:18

На Среднем Урале высадят 21,6 тыс. саженцев в рамках акции "Сад памяти"

саженцы хвойных деревьев

Инвентарь выдается на месте. Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 14 мая, в Свердловской области пройдут массовые посадки леса. Определены три площадки: Юго-западный лесопарк, Березовское и Билимбаевское лесничества.

На указанных территориях будет высажено 400, 8 000 и 13 200 хвойных деревьев (сосен и елей) соответственно. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО) Олег Сандаков.

По его данным, в УрФО акция "Сад памяти" проходит во всех 6 регионах. На сегодня определено более 220 участков общей площадью 450 га, где высадят более 2,1 млн деревьев. На этой неделе акция прошла в Челябинской области. В Тюменской и Курганской областях из-за сложной пожарной ситуации мероприятия перенесены. При этом участки уже подготовлены.

Желающим присоединиться к акции необходимо зайти на сайт "Сад памяти", открыть карту, выбрать свой регион, затем наиболее подходящий по логистике участок и кликнуть по нему. После этого вы увидите время высадки, точку сбора, контакты координатора. Инвентарь выдается на месте.

Олег Сандаков напомнил, что массовые посадки леса проходят также осенью в рамках акции "Сохраним лес". В прошлом году в УрФО было высажено 8,5 млн деревьев на площади 2 тыс. га.

"Кто не сможет присоединиться весной, пожалуйста, добро пожаловать осенью", — добавил он.

Областная газета Свердловской области

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