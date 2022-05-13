В УрФО проведут лесовосстановление на площади равной 100 тысячам футбольных полей

В 2024 году в России планируется достигнуть 100% восстановления погибших лесов. Фото: Галина Соловьева

В этом году в Уральском федеральном округе (УрФО) планируется провести лесовосстановление общей площадью 74 тыс. гектаров (100 тысяч футбольных полей). На это предусмотрено 650 млн рублей.

Из них 100 млн рублей получит Свердловская область. На эти средства в регионе восстановят 28 тыс. гектаров леса. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. Он также отметил, что на спецтехнику деньги выделяются дополнительно.

По словам специалиста, с начала пожароопасного сезона, который объявлен во всех 6 регионах Уральского федерального округа, в УрФО зарегистрировано 828 лесных пожаров на площади более 62 тыс. га (за аналогичный период прошлого года отмечалось почти 180 тыс. га).

По количеству лидируют Курганская, Свердловская и Челябинская области, где почти одинаковое число возгораний — 237, 241 и 224 соответственно. В этом году общая площадь территорий, пострадавших от огня, на Среднем Урале составила 10 тыс. га. В прошлом году горели 8,3 тыс. га — 256 пожаров.

Во время выступления Олег Сандаков также рассказал об акции "Сад памяти".

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Два крупных лесных пожара локализованы в Свердловской области.