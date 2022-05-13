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Общество / Природа
13 мая 2022, 15:29

Уральские орнитологи готовятся выпустить на волю птенцов краснокнижного балобана

  Ирина Якино
Птица

Балобан – редкий краснокнижный сокол. Фото: Алексей Кунилов

Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан" реализует проект "Возрождение сокола-балобана на Урале". Специально для этого орнитологи выращивают в неволе птенцов этой уникальной птицы, чтобы после выпустить в естественную среду обитания. 

Балобан — редкий краснокнижный сокол, который исторически обитал в степных районах Урала. Так же, как и во всем мире, в Свердловской области балобан становится исчезающим видом. В настоящее время о местах гнездования почти неизвестно, рассказывают в центре “Холзан”.

В этом году свердловские орнитологи уже в пятнадцатый раз организуют выпуск невольно рожденных балобанов в природу. Опекать птенцов в природе будут волонтеры, которых привлекают к проекту. 

В задачи волонтеров будет входить подкормка птенцов, ведение журнала наблюдений, контроль адаптации птиц. График работы сменный. В рабочие дни проживание в палатке, в выходные — в доме. Территория работы и отдыха — в Челябинской области. 

Пока сотрудники “Холзана” занимаются инкубацией яиц, выкармливанием птенцов, сбором команды волонтеров, а еще сбором средств и решением множества технических и хозяйственных вопросов. В этом году к проекту присоединились еще два питомника, которые занимаются вольерным разведением соколов.

Областная газета Свердловской области

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