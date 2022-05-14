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14 мая 2022, 14:35

МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и грозах 15 мая

Сильный ветер

Спасатели советуют свердловчанам обходить провода, навесные и неустойчивые конструкции, деревья и рекламные щиты. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале в воскресенье, 15 мая, ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают свердловчан о непогоде и напоминают о мерах безопасности.

Жителям региона рекомендуется отказаться от походов в лес и на воду, отложить любые прогулки и поездки, а также ограничить проведение работ на высоте. В квартирах и домах нужно закрыть окна и форточки, не разводить костры на садовых участках и вблизи лесных массивов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также спасатели советуют свердловчанам обходить провода, навесные и неустойчивые конструкции, деревья и рекламные щиты, не ставить вблизи этих объектов транспортные средства.

При происшествии необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.

Областная газета Свердловской области

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