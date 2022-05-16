На Среднем Урале началась вакцинация диких животных от бешенства

Основными разносчиками вируса бешенства и источниками инфекции являются лисицы, волки и енотовидные собаки. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области стартует плановая вакцинация диких животных от бешенства — в регион поступило 240 тысяч доз препарата. Вакцину будут раскладывать в лесопарковых зонах, возле берлог и нор, на лесных тропах и в охотничьих угодьях.

Раскладкой вакцины занимаются работники охотничьих хозяйств и специалисты региональной государственной ветеринарной службы и департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

"Основными резервуарами вируса бешенства и источниками инфекции являются лисицы, волки и енотовидные собаки. Благодаря регулярному проведению вакцинации, количество случаев бешенства диких животных за последние годы значительно сократилось. Если в 2016 году было зарегистрировано 74 случая, то в 2021 году всего 9", — сказал заместитель директора свердловского департамента ветеринарии Игорь Стрельцов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вакцина выглядит как брикет размером со спичечный коробок, изготовленный из съедобных продуктов: рыбной или мясокостной муки, парафина и говяжьего жира. Специалисты поясняют, что съедение даже нескольких вакцин не навредит животным. Жителей Среднего Урала просят не трогать брикеты-приманки со специфическим запахом.

Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, следующая вакцинация от бешенства будет проводиться осенью.