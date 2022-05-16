Брикет от бешенства

Вакцина от бешенства для диких животных выглядит как брикет размером со спичечный коробок. Фото: Полина Зиновьева

С начала года дикие животные покусали уже более двадцати свердловчан. Все пострадавшие получили профилактические препараты. Случаев заражения людей бешенством в регионе не регистрировалось уже почти 10 лет. Отчасти потому, что лесные обитатели регулярно получают вакцину.

На днях в Свердловскую область доставили 240 тысяч доз препарата «Оралрабивак» Щелковской биофабрики. Вакцину распределят по муниципалитетам. Большая часть раскладывается в тех районах, где фиксировалось наибольшее число случаев бешенства среди диких животных: это Тугулымский, Каменский и Богдановичский районы.

– Данный препарат предназначен для вакцинации от бешенства именно диких плотоядных животных. Вакцина будет выдана районам и до конца мая ее разложат на территориях охотничьих угодий, в лесопарковых зонах возле нор и на лесных тропах. Раскладку проводят представители государственной ветеринарной службы и департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Помощь оказывают и местные охотоведы. Особое внимание будет уделено тем участкам, где больше всего обнаружено лисьих и барсучьих нор. При раскладке вакцины необходимо обеспечить попадание не менее 8–10 брикетов на каждый норный участок животного, – рассказал руководитель областной ветеринарной станцииАлексей Романовский.

Сама вакцина выглядит как брикет размером примерно со спичечный коробок. Капсула с препаратом замаскирована приманкой. На нее животное реагирует, и таким образом вакцина попадает в организм. Брикеты изготовлены из съедобных продуктов: мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Такой коктейль безвредный и не вызывает передозировки даже при поедании животным нескольких штук. Иммунитет против бешенства вырабатывается в течение 21 дня и формируется на 12 месяцев. Вакцину раскладывают два раза в год весной и осенью – после схода снежного покрова и до его установления. Осенью в Свердловскую область поступит вторая партия вакцин в таком же количестве. Специалисты убедительно просят жителей, в случае обнаружения, не трогать брикеты-приманки серого или коричневого цвета со специфическим запахом, предназначенные для зверей.

Среди городских бродячих животных этот метод вакцинации не применяется. Поскольку безнадзорных животных не должно быть в принципе. Таких представителей отлавливают, проводят ветеринарное обследование, стерилизуют, прививают, маркируют, выдерживают на карантине и выпускают в места, где были отловлены.

– Основными резервуарами вируса бешенства и источниками инфекции являются, как правило, лисицы, волки и енотовидные собаки. Благодаря регулярному проведению вакцинации количество случаев бешенства диких животных за последние годы значительно сократилось. Так, в 2016 году было зарегистрировано 74 случая, а в 2021 году всего 9, – прокомментировал заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов.

В Свердловской области за 2021 от укусов животных пострадало 8076 человек (в том числе от диких – 154 человека). С начала этого года нападениям животных подверглось 1636 свердловчан, из них 23 человека пострадали от диких животных.

– Ежегодно в Свердловской области регистрируются случаи бешенства у животных. Данное опасное заболевание у людей не регистрировались с 2013 года. Хочу напомнить, что случаи бешенства распространены по всему миру, и при отсутствии профилактической антирабической помощи у больного человека или животного в 100% наступает летальный исход, – отметила специалист пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источником инфекции – укусе больным животным или попадании его слюны на поврежденную кожу. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему. Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки.

Важно Все медицинские организации при обращении лиц, пострадавших от нападения животных, обязаны немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны и повреждения кожи, провести постпозиционную профилактику антирабической вакциной). При опасной локализации ран (области головы, шеи, кистей, стоп), предварительно вводится антирабический иммуноглобулин. Лица, профессионально связанные с риском заражения бешенством (выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, охотники-промысловики, ветеринарные работники, лесники и др.), должны проходить профилактическую иммунизацию. Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Для профилактики заболевания бешенством необходимо соблюдать ряд правил: – приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; – обязательно проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; – избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; – не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования; – при укусе (получении царапины) дикими или домашними животными незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева