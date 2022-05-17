Темы дня

Общество / Природа
17 мая 2022, 15:06

Свердловское МЧС продлевает штормовое предупреждение третий день подряд

непогода

В среду, 18 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы. Фото: Галина Соловьева

ГУ МЧС России по Свердловской области вновь продлило предупреждение о непогоде на территории региона. В среду, 18 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы.

Свердловчанам рекомендуют отказаться от походов в лес и на воду, отложить прогулки и дальние поездки. В квартирах и домах требуется закрывать окна и форточки, на садовых участках и вблизи лесов не разводить костры. Также необходимо ограничить проведение работ на высоте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Помимо этого спасатели советуют свердловчанам обходить провода, навесные и неустойчивые конструкции, деревья и рекламные щиты, не ставить вблизи этих объектов транспортные средства.

В случае происшествий и необходимости экстренной помощи звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.05.2022, 19:02 / Общество
На дороге Арамиль — Андреевка разбился водитель Skoda Kodiaq
17.05.2022, 18:45 / Спорт
Европейский союз настольного тенниса хочет оспорить решение о восстановлении российских клубов
17.05.2022, 18:22 / Политика
Мэры Нижнего Тагила и Луганска обменялись подарками
17.05.2022, 18:03 / Общество
В Екатеринбурге изменится схема движения 9 автобусов
17.05.2022, 17:32 / Экономика
Свердловская область направила 8,4 миллиарда на ремонт дорог в рамках нацпроекта