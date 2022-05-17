Свердловское МЧС продлевает штормовое предупреждение третий день подряд

В среду, 18 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы. Фото: Галина Соловьева

ГУ МЧС России по Свердловской области вновь продлило предупреждение о непогоде на территории региона. В среду, 18 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы.

Свердловчанам рекомендуют отказаться от походов в лес и на воду, отложить прогулки и дальние поездки. В квартирах и домах требуется закрывать окна и форточки, на садовых участках и вблизи лесов не разводить костры. Также необходимо ограничить проведение работ на высоте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Помимо этого спасатели советуют свердловчанам обходить провода, навесные и неустойчивые конструкции, деревья и рекламные щиты, не ставить вблизи этих объектов транспортные средства.

В случае происшествий и необходимости экстренной помощи звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.