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Общество / Природа
19 мая 2022, 11:26

Очистка Черноисточинского водохранилища стартует в июне

Черноисточинский пруд

Полностью очистить водохранилище планируют к осени следующего года. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области запланирована очистка Черноисточинского водохранилища от донных отложений. Работы стартуют в июне, после завершения нереста рыб.

Сбор отложений будет проводиться в два этапа. Завершить очистку водохранилища, являющегося источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, предполагается осенью 2023 года. Далее потребуется еще несколько лет на восстановление экологического равновесия водоема, отмечают в департаменте информполитики региона.

Кстати, площадь очистки составляет 84,6 га, а объем вынимаемых донных отложений, по предварительным подсчетам, достигнет 500 тысяч кубометров.

Напомним, работы по экологической реабилитации водохранилища ведутся в рамках нацпроекта "Экология" по направлению "Сохранение уникальных водных объектов". Комплекс мероприятий рассчитан на четыре года. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 441 миллиона рублей.

Добавим, мероприятия Комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ ранее были утверждены главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым и до настоящего времени велись, в основном, за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Областная газета Свердловской области

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