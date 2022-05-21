В Свердловскую область под конец мая пришел снегопад

Во время сильного ветра пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Фото: Павел Ворожцов

На юго-западе Среднего Урала и в Челябинской области прошел мокрый снег с дождем. В свердловском МЧС предупреждают, что ливни, снег и сильный ветер до 18 метров в секунду сохранятся в регионе 22 мая.

Неподалеку от Нижних Серег столбики термометров показывают 0°С, автомобилисты столкнулись с плохой видимостью на дорогах из-за сильного снегопада и дождя.

Фото: Нина Георгиева

Спасатели напоминают уральцам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать неблагоприятные погодные условия. По возможности стоит отказаться от дальних поездок, не парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и ветхими строениями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, во время сильного ветра необходимо быть особенно осторожными, возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы линий связи и электропроводов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.