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Общество / Природа
21 мая 2022, 14:16

В Свердловскую область под конец мая пришел снегопад

Снег весной

Во время сильного ветра пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Фото: Павел Ворожцов

На юго-западе Среднего Урала и в Челябинской области прошел мокрый снег с дождем. В свердловском МЧС предупреждают, что ливни, снег и сильный ветер до 18 метров в секунду сохранятся в регионе 22 мая.

Неподалеку от Нижних Серег столбики термометров показывают 0°С, автомобилисты столкнулись с плохой видимостью на дорогах из-за сильного снегопада и дождя.

Фото: Нина Георгиева

Спасатели напоминают уральцам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать неблагоприятные погодные условия. По возможности стоит отказаться от дальних поездок, не парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и ветхими строениями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, во время сильного ветра необходимо быть особенно осторожными, возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы линий связи и электропроводов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Областная газета Свердловской области

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