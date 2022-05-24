Названы даты высадки новых елей у администрации Екатеринбурга

Высаживать новые ели планируется с 26 по 28 мая. Фото: Галина Соловьева

В столице Урала началась плановая замена старых голубых елей у здания администрации Екатеринбурга. Новые деревья приедут из Казани в эту среду, 25 мая.

Накануне ели от 4 до 4,5 метра, выращенные в питомнике, достали из земли вместе с корнями, обернули мешковиной и затянули в металлическую сетку. Подготовленные таким образом деревья погрузили на длинномеры и уже отправили в столицу Урала, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Ждем прибытия деревьев 25 мая, после чего начнем их размещать на газоне. Но до этого необходимо подготовить почву, привезти порядка 100 кубометров нового плодородного грунта взамен старого, а это работа трудоемкая. Высаживать ели будем с 26 по 28 мая", — рассказала председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

Ранее "Областная газета" писала, что сегодня ночью специалисты спилили старые ели, которые были высажены ровно 30 лет назад — в 1992 году. Необходимость возникла из-за болезни деревьев — у них стала опадать хвоя, нижняя часть начала усыхать, а также появились вредители.

Фото: Юлия Пастух

Сейчас у мэрии стало непривычно пусто.