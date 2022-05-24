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Общество / Природа
24 мая 2022, 15:15

МЧС предупреждает свердловчан о грозах, дождях и штормовом ветре 25 мая

Шторм

Прятаться от грозы под деревьями опасно, так как в них может попасть молния, а дождь — побить листья и ветки. Фото: Галина Соловьева

В среду, 25 мая, на Средний Урал вернутся грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о мерах безопасности в непогоду.

Владельцам частных домов спасатели рекомендуют подготовить ливневые канализации и водостоки. Во время грозы рекомендуется закрывать все окна, двери и вентиляционные отверстия, не стоять рядом с электроприборами, водостокам с крыш, антеннами и возле окон. Прятаться от грозы под деревьями опасно, так как в них может попасть молния, а дождь — побить листья и ветки.

Автомобилистов призывают объезжать подтопленные участки, а при возможности вообще отказаться от дальних поездок. Если гроза застала в дороге, нужно остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть форточки и переждать дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщать о происшествиях необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Отметим, что по данным Уралгидрометцентра, днем 25 мая ожидается до +26 °С, а 26 мая — до +25 °С.

Областная газета Свердловской области

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