МЧС объявило штормовое предупреждение по Свердловской области

На Среднем Урале ожидаются сильные дожди, крупный град и ветер с усилением до 25 метров в секунду. Фото: Галина Соловьева

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 27 мая. На Среднем Урале ожидаются сильные дожди, крупный град и ветер с усилением во время гроз до 25 метров в секунду.

При сильном ветре повышается риск пожарной опасности, может произойти обрыв проводов, повреждение кровельных конструкций домов и деревьев. В связи с этим спасатели рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу и ограничить проведение работ на открытом воздухе.

Во время грозы также стоит отключать электроприборы, закрывать окна, двери балконов и дымоходы. Находиться возле окон, металлических водостоков, каминов, а также говорить по телефону может быть опасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Если вас застал град, нужно как можно скорее найти укрытие. Если это невозможно, защитить голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не стоит укрываться от града под деревьями, так как ветки могут обломиться.

В случае возникновения происшествий необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.