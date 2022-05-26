Какой будет погода в выходные и на следующей неделе

В конце мая холода отступят, и в начале июня погода будет похожа на летнюю. Такую перспективу на последние дни нынешней недели и начало следующей обрисовала «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:
– В ближайшие выходные ожидаются кратковременные дожди, но в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге небольшие, а в северных – умеренные. Температура воздуха в ночные часы – 6–11 градусов тепла, в дневные – плюс 17–22 градуса.
Кратковременные дожди пройдут и в первые дни следующей недели, а со среды ожидается по-летнему теплая погода без существенных осадков. С дневными температурами плюс 20–25 градусов и с ночными – плюс 7–12.
- Опубликовано в №90 от 27.05.2022