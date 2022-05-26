Какой будет погода в выходные и на следующей неделе

Дожди в конце мая и начале июня если и будут, то небольшие/ Фото: Галина Соловьёва

В конце мая холода отступят, и в начале июня погода будет похожа на летнюю. Такую перспективу на последние дни нынешней недели и начало следующей обрисовала «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие выходные ожидаются кратковременные дожди, но в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге небольшие, а в северных – умеренные. Температура воздуха в ночные часы – 6–11 градусов тепла, в дневные – плюс 17–22 градуса.

Кратковременные дожди пройдут и в первые дни следующей недели, а со среды ожидается по-летнему теплая погода без существенных осадков. С дневными температурами плюс 20–25 градусов и с ночными – плюс 7–12.