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Общество / Природа
26 мая 2022, 14:51

Какой будет погода в выходные и на следующей неделе

лето, тепло, погода, трава

Дожди в конце мая и начале июня если и будут, то небольшие/ Фото: Галина Соловьёва

В конце мая холода отступят, и в начале июня погода будет похожа на летнюю. Такую перспективу на последние дни нынешней недели и начало следующей обрисовала «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие выходные ожидаются кратковременные дожди, но в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге небольшие, а в северных – умеренные. Температура воздуха в ночные часы – 6–11 градусов тепла, в дневные – плюс 17–22 градуса.

Кратковременные дожди пройдут и в первые дни следующей недели, а со среды ожидается по-летнему теплая погода без существенных осадков. С дневными температурами плюс 20–25 градусов и с ночными – плюс 7–12.

  • Опубликовано в №90 от 27.05.2022 
Областная газета Свердловской области
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