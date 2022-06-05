В Свердловской области с 6 по 8 июня ожидаются грозы и сильный ветер

Летняя погода уходит на перерыв — следующая неделя начнется для свердловчан с гроз, ливней и сильного ветра. В ближайшие три дня температура воздуха не будет превышать +20 °С.
По данным Уралгидромета, в ночь на 6 июня столбики термометров будут показывать +2...+7 °С, а на юге области +11 °С. В ночь на вторник и среду температура будет держаться в районе +6...+12 °С. В понедельник днем воздух прогреется до +17...+22 °С. 7 и 8 июня днем будет чуть прохладнее — +14...+19 °С.
Ветер восточный, 4–9 метров в секунду с порывами до 15–18 метров в секунду.
В Екатеринбурге ближайшие три ночи столбики термометров будут показывать +9...+11 °С. Днем +18...+20 °С, +17...+19 °С, +16...+18 °С соответственно.