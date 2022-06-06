В Екатеринбурге проходит акция по очистке берегов реки Исети

Участникам выдадут весь необходимый инвентарь. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня и завтра в Екатеринбурге пройдет акция по очистке берегов реки Исети. Убрать мусор планируется на участке от улицы Готвальда, 6 до Макаровского моста.

Принять участие могут все желающие. Добровольцев ждут с 13:00 до 17:00, рассказал в соцсетях председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Артур Зиганшин. Он также отметил, что участникам будет предоставлен весь необходимый инвентарь. Зарегистрироваться на акцию можно тут.

Добавим, мероприятие по очистке берегов реки организуется молодежным правительством Свердловской области при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона, комитета по экологии и природопользованию администрации города, Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Ранее "Областная газета" писала, что в 2022 году в уральской столице очистят набережную и акваторию Исети. На эти цели готовы выделить 2,1 млн рублей.