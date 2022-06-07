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Общество / Природа
7 июня 2022, 10:04

Инспекторы Висимского заповедника спасли бобра из браконьерской петли

бобер

Одной из задач заповедника "Висим" на момент его создания была реакклиматизация речного бобра. Фото: Павел Ворожцов

Животное могло стать жертвой браконьеров, но его вовремя заметили. Бобра, который вел себя необычно — сидел на берегу и не пытался скрыться — увидели госинспекторы Висимского заповедника.

Как выяснилось, бобра удерживала тросовая петля (незаконное орудие охоты). Инспекторы ее перерубили, освободив животное.

"Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей", — сообщила замдиректора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова.

Фото: пресс-служба Висимского заповедника

Неподалеку госинспекторы нашли еще несколько петель, которые изъяли. Как уточнили в пресс-службе Висимского заповедника, место поимки бобра граничит с охранной зоной заповедника и относится к охотничьему хозяйству. Сообщение о факте незаконной охоты передано в Кировградское общество охотников и рыболовов.

Применение петельного лова в России жестко регламентировано в Правилах охоты. Использование подобных орудий для добычи пушных животных, к каким и относится бобр, запрещено.

Ответственность за незаконную охоту установлена ст. 258 УК РФ. Браконьерам может грозить штраф до 500 тысяч либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 2 до двух лет. Наказание может быть ужесточено, если оно совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору.

Добавим, одной из задач созданного в 1946 году государственного природного заповедника "Висим" была реакклиматизация речного бобра, который на Урале был редок. Сейчас по дороге к экологической тропе Висимского заповедника гости охранной зоны могут наблюдать хатки, плотины и места кормления этих крупнейших грызунов континента.

Областная газета Свердловской области

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