Алексей Орлов: сквер в Юго-Западном районе не застроят

Глава Екатеринбурга заявил, что городские власти скептично относятся к проектам точечной застройки. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес ясность в вопрос застройки сквера в Юго-Западном районе. Он заверил, что никакой стройки там не будет.

"Никакой застройки в данном случае не будет. Никакой. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому", — написал он в личном telegram-канале. Мэр также сообщил, что земельным участкам, о которых идет речь, присвоят категорию ТОП-1, не допускающую строительства.

По словам градоначальника, городские власти скептично относятся к проектам точечной застройки. Особенно — к застройке зеленых уголков.

Напомним, на месте зеленой зоны между Юго-Западным лесопарком и Свердловской областной клинической больницей № 1 планировали поставить офисный центр, а рядом жилой дом. Однако идея не понравилась горожанам.