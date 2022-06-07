Названы самые необычные находки при очистке берегов Исети в Екатеринбурге

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню окружающей среды. Фото: департамент информплитики Свердловской области

В Екатеринбурге волонтеры три дня чистили берег Исети — от улицы Готвальда до Макаровского моста. Им удалось собрать более 25 кубометров мусора.

Помимо уже привычных пластиковых бутылок, пакетов и бумаги, встречались и неожиданные находки. В их числе подушки, одеяла, ножи. Добровольцы даже нашли старый пылесос, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

"Акция организована после изучения статистики по загрязнению реки и поступающим жалобам от знакомых и коллег. Во время очистки берега мы находили одежду, технику, шины, пластик, обувь и многое другое. За одну акцию нам удалось собрать 70 мешков мусора", – сказала один из организаторов акции, член молодежного правительства Александра Максимова.

Участие в акции приняли более 50 человек. В их числе студенты Уральского государственного юридического университета, Уральского государственного университета путей сообщения и неравнодушные горожане. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню окружающей среды.

Добавим, на Среднем Урале ежегодно с весны и до наступления холодов проходит Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России". В прошлом году в рамках мероприятия было очищено 283 километра берегов водоемов, собрано 69 кубометров мусора.