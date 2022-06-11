МЧС предупреждает свердловчан о грозах, ливнях и граде

Не пытайтесь укрыться от грозы и града под высокими деревьями. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области 11 июня ожидаются грозы, ливни, местами град. МЧС напоминает жителям региона о правилах безопасности в непогоду.

Во время грозы дома нужно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоход. Также следует воздержаться от телефонных звонков. Во время ударов молнии не следует близко подходить к молниеотводу, электропроводке, антеннам, водостокам и окнам.

Оказавшись на улице во время непогоды, обращайте внимание на линии электропередачи, навесные и непрочные конструкции, так как из-за ветра они могут обрушиться. Не пытайтесь укрыться под деревьями — велик риск попадания в них молний, сильный ветер и град могут повредить ветки. Владельцам частных домов рекомендуется подготовить канализацию и дренажные системы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Если гроза застала вас на водоеме, нужно немедленно отойти от берега. Передвигаясь на автомобиле, остановитесь и переждите непогоду — при сниженной видимости продолжать движение опасно. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по номерам 101 или 112.