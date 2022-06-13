Жара на пороге: в Свердловской области к середине недели потеплеет до +27 °С

На Средний Урал после недели дождливой и пасмурной погоды наконец-то приходит тепло. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал после недели дождливой и пасмурной погоды наконец-то приходит тепло. К середине недели столбики термометров будут показывать от +21 °С до +27 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на вторник в среднем по Свердловской области температура воздуха будет составлять +6...+11 °С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С. Ночью в среду ожидается +8...+13 °С, а днем — +21...+26 °С, а в четверг будет еще теплее — +10...+15 °С ночью и +22...+27 °С днем. Аналогичные показатели температуры будут и в Екатеринбурге.

Скорость ветра все три дня — 4-9 метров в секунду, с порывами до 13 м/с в четверг. Местами могут быть небольшие дожди. Несмотря на теплую погоду, ближайшие три дня будет облачно.