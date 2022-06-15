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15 июня 2022, 16:24

На Средний Урал 16 июня вернутся грозы и сильный ветер

гроза

Во время грозы необходимо закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляции, отключить электроприборы и прекратить телефонные разговоры. Фото: Александр Зайцев

В четверг, 16 июня, в Свердловской области местами ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. МЧС напоминает жителям о мерах безопасности в непогоду.

Сильный ветер может оборвать линии электропередачи, обвалить неустойчивые конструкции, рекламные щиты и другие навесные объекты, поэтому, находясь на улице в непогоду, нужно быть особенно внимательным. Рекомендуется также отказаться от работ на открытом воздухе.

Во время грозы необходимо закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляции, отключить электроприборы и прекратить телефонные разговоры, не подходить к окнам, каминам и металлическим предметам, особенно на крышах домов.

Если гроза застанет во время турпохода, спасатели советуют как можно быстрее разбить палатку и переждать непогоду в ней. Металлические предметы стоит отнести на три метра от палатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщать о происшествиях можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до +27 °С, однако предупреждали о возможных дождях.

Областная газета Свердловской области

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