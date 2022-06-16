Конец недели в Екатеринбурге будет теплым, но с кратковременными дождями

В среднем по Свердловской области 17, 18 и 19 июня ожидается +11...+16 °С ночью и +23...+28 °С днем. Фото: Алексей Кунилов

Жители Екатеринбурга могут смело собираться на дачу — в выходные синоптики обещают стабильно теплую погоду. Однако местами в регионе ожидаются кратковременные дожди, а где-то — грозы, поэтому зонтики будут не лишними.

Ближайшие три ночи в уральской столице столбики термометров будут показывать от +13 °С до +16 °С, а днем температура воздуха будет разниться от +23 °С до +26 °С. В среднем по Свердловской области 17, 18 и 19 июня ожидается +11...+16 °С ночью и +23...+28 °С днем.

В отдельных районах Среднего Урала пройдут дожди и грозы, но, согласно информации Уральского гидрометцентра, они будут кратковременными.

В пятницу скорость ветра составит 3-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду во время гроз.