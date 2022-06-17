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Общество / Природа
17 июня 2022, 14:20

На уральскую столицу обрушилась непогода. Фоторепортаж из залитого водой города

  Полина Зиновьева
Дождь

Показываем, как жители уральской столицы гуляют под дождем. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбург пришел первый в 2022 году по-настоящему сильный ливень с грозой, в результате которого отдельные районы города оказались подтоплены. Показываем, как жители уральской столицы гуляют под дождем.

Некоторые дороги скрыты под водой полностью, и людям приходится переходить проезжую часть почти вплавь.

Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбуржцы пытались спастись от непогоды под зонтиками, но помогали они не многим. Из-за стены ливня было не видно дальше дальше 100 метров.

Фото: Полина Зиновьева

Кому-то огромные лужи действовали на нервы, но находились и те, кто получал удовольствие от капризов природы.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Привычная картина: екатеринбуржцы сбросили обувь, смирившись со стихией.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, вчера "ОГ" писала, что конец недели в Екатеринбурге будет теплым, но с кратковременными дождями. 

Областная газета Свердловской области

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