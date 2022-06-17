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17 июня 2022, 16:37

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 18 июня

Сильный ветер

На Среднем Урале 18 июня ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, град и грозы. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале 18 июня ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, град и грозы. Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности в непогоду.

При сильном ветре следует отказаться от проведения работ на открытом воздухе и на высоте, держаться подальше от навесных, неустойчивых построек, деревьев, линий электропередачи и других конструкций, которые могут рухнуть на землю. Опасность разлета битого стекла, сорванной ветром кровли и мусора возрастает вблизи строек. Без лишней необходимости рекомендуется вообще не выходить на улицу.

Во время грозы рекомендуется отключить все электроприборы, закрыть окна, балконы, двери, вентиляции и дымоходы. Приближаться к водоемам и разговаривать по телефону в грозу может быть опасно, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также не следует парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, так как при сильном ветре они могут повредить автомобиль. 

О происшествиях нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Областная газета Свердловской области

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