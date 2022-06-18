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18 июня 2022, 14:27

Предупреждение о непогоде в Свердловской области продлили на 19 июня

Дождь

Синоптики прогнозируют 19 июня на Среднем Урале сильные ливни, грозы и крупный град. Фото: Полина Зиновьева

Синоптики прогнозируют 19 июня на Среднем Урале сильные ливни, грозы и крупный град. Сотрудники МЧС призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.

Во время грозы дома нужно закрыть окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не следует близко подходить к молниеотводу, электропроводке, антеннам, водостокам и окнам.

Оказавшись на улице во время непогоды, обращайте внимание на линии электропередачи, навесные и непрочные конструкции, так как из-за ветра они могут обрушиться. Не пытайтесь укрыться под деревьями — велик риск попадания в них молний, сильный ветер и град могут повредить ветки. Владельцам частных домов рекомендуется подготовить канализацию и дренажные системы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Если гроза застала вас на водоеме, нужно немедленно отойти от берега. Передвигаясь на автомобиле, остановитесь и переждите непогоду — при сниженной видимости продолжать движение опасно. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по номерам 101 или 112.

Областная газета Свердловской области

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