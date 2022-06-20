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Общество / Природа
20 июня 2022, 16:41

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Дождь

В отдельных районах Среднего Урала ожидаются град, сильные дожди с грозой и порывы ветра до 25 метров в секунду. Фото: Алексей Кунилов

ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона, что в ближайшие дни сохраняется непогода. Вплоть до середины недели в отдельных районах Среднего Урала ожидаются град, сильные дожди с грозой и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Владельцам частных домов следует подготовить водостоки и ливневые канализации. Во время грозы спасатели рекомендуют закрывать все окна, двери и вентиляционные отверстия, не стоять рядом с электроприборами, водостоками с крыш, антеннами и возле окон. Прятаться от грозы под деревьями опасно, так как в них может попасть молния, а град — побить листья и ветки.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок и объезжать подтопленные участки. Если гроза застала в дороге, нужно остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть форточки и переждать дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщать о происшествиях необходимо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

По данным Уральского гидрометцентра, завтра на Среднем Урале температура воздуха опустится ниже 20 градусов, до +16...+18 °С. Однако уже в среду столбики термометров будут показывать +23...+26 °С.

Областная газета Свердловской области

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