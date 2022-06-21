Туркластером по области

Эльмира Туканова в 2020 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Фото из архива Эльмиры Тукановой

Свердловская область станет туристическим центром Большого Урала. Старт крупному межрегиональному проекту дали на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, где был подписан ряд соглашений. В интервью корреспонденту «ОГ» Сергею ХАНДЮКОВУ директор департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира ТУКАНОВА рассказала о планируемых изменениях в туризме региона.

– Эльмира Наилевна, расскажите, в чем суть подписанных соглашений?

– Соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой подписано главами четырех соседних регионов, а также гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Все документы касаются создания необходимой для отдыха инфраструктуры. Развивать масштабный туристический проект Свердловская область будет совместно с Федеральным агентством по туризму, Башкортостаном, Пермским краем, Челябинской и Тюменской областями. Суть этого объединения заключается в том, что будет создан единый план инфраструктуры, в который войдут все туристические маршруты: пешеходные, велосипедные, автомобильные и даже речные. Например, каждый год набирают популярность речные сплавы, в том числе межрегиональные. Самое популярное летнее направление у нас – река Чусовая. Чтобы сплавиться по реке комфортно и безопасно, необходимо выстроить систему навигации, оборудовать площадки, пляжные зоны, создать систему санитарных зон. Кроме того, нужно определить площадки под палаточные лагеря, и где были бы и современные туристические базы. Работа предстоит действительно масштабная.

– Тем более спрос на экотуризм постоянно растет….

– Это действительно так. Сегодня очень большой спрос на экологический туризм. А ведь Урал как будто создан для этого. Здесь очень много уникальных мест, которые активно посещают туристы, и наша главная задача в том, чтобы турист, который путешествует по территории любого из пяти регионов ни в коем случае не почувствовал разницы в сервисе. Активная поддержка общественных и предпринимательских инициатив – наша задача. Хотелось бы отметить волонтерскую группу, которую создали при Висимском заповеднике. Ребята сейчас маркируют маршруты, определяют локации, где необходимо создать поляны для отдыха туристов, находят различные точки притяжения… Это трудоемкая работа, мы такие инициативы поддерживаем. Кроме того, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском весьма популярны речные прогулки на трамвайчиках, лодках, катамаранах. И отдыхают там не только местные жители, многие едут специально в эти города за таким отдыхом. Я уверена, что это в целом перспективное направление, которое мы также хотим привести в соответствие с современными требованиями, чтобы у туристов была возможность комфортно и безопасно отдыхать в рамках туров выходного дня.

Каменные ворота на реке Исеть в районе Каменска-Уральского. Фото: фото предоставлено департаментом по развитию туризма Свердловской области

– Какую еще работу вам предстоит выполнить?

– Например, большой блок работ будет вестись над созданием сети визит-центров на каждом из маршрутов. Они должны будут предоставлять полную информационную поддержку туристам, которые путешествуют самостоятельно по этим пяти регионам. Не все ведь хотят путешествовать организованной группой, многие предпочитают самостоятельно, а в визит-центре можно получить карты- путеводители, построить маршрут, узнать актуальную информацию. Еще одна из задач, которая стоит перед нами – сделать эко-маршруты круглогодичными. Создать разнообразие маршрутов, которые будут актуальны и в зимний период. Это могут быть снегоходные и лыжные туры. Также в планах – реализация проекта по созданию объектов придорожной инфраструктуры, чтобы во время остановок туристических автобусов пассажирам было где перекусить и отдохнуть.

– Станут ли «ближе» главные достопримечательности «Большого Урала» для туристов?

– Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы предложения туроператоров стали более доступны для туристов, и в этом направлении у нас уже есть определенные успехи. Например, не так давно был запущен «Императорский маршрут» совместно со Свердловской железной дорогой. Теперь каждые выходные туристы могут отправиться от станции Екатеринбург-пассажирский на брендированном вагоне в Алапаевск. В турпакет входят экскурсии, посещение музея, организованное питание. Продукт полностью сформированный и имеет конкретную стоимость, независимо от туроператора, продающего эту поездку, цена фиксированная. По такому же принципу мы организовали и «Демидовский маршрут». Кстати, 2 июня он получил статус национального и будет продвигаться на всероссийском уровне. У нас есть эко-маршрут в природный парк «Оленьи ручьи», специальный пригородный поезд будет курсировать с 15 мая по 20 октября. Повторю, что у туриста должен быть выбор. Кто-то предпочтет поехать самостоятельно на автомобиле и без помощи туроператора ознакомиться с достопримечательностями, а кто-то – купить поездку, в которой все включено и ему ни о чем не нужно больше беспокоиться. У нас нет задачи заместить что-то, есть задача разнообразить спектр возможностей.

В мае был запущен рельсовый автобус в природный парк «Оленьи ручьи». В этом году там ожидают 150 тысяч туристов Фото: Павел Ворожцов

– Увеличится ли поток туристов по «Большому Уралу»?

– Соглашение было заключено губернатором нашей области и Ростуризмом в первую очередь для развития инфраструктуры. Основная задача – создать комфорт и безопасность для туристов по самым современным стандартам. Мы поддерживаем предпринимателей, которые проявляют инициативу по созданию гостиниц, кафе, различных активностей. Все это определенным образом повлияет на увеличение турпотока, так как путешествуя самостоятельно туристы при этом получат определенный набор услуг. Напомню, что ни одна из отраслей экономики не создает такое количество рабочих мест, как туризм. Сегодня это одна из важных составляющих в развитии экономики России. Таких мер государственной поддержки, какие применяются сейчас на федеральном уровне, не было никогда.

– Вернемся к ПМЭФ, где было подписано еще одно соглашение с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. В этом направлении каких ожидать прорывов? Чем конкретно поможет корпорация?

– Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии перспективных туристических мест Среднего Урала. Так, планируется разработать мастер-планы развития и способствовать реализации на территориях инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры. Это позволит не только сделать уникальные объекты на Среднем Урале более узнаваемыми и популярными у туристов, но и привлечь дополнительные инвестиции в развитие региона, создать новые рабочие места, что безусловно очень важно. Например, в рамках создания туристического кластера «Гора Белая» предполагается сформировать полноценную инфраструктуру в одной из самых живописных локаций Свердловской области, где соединены Уральские горы, река Чусовая и населенные пункты. Ядро кластера — горнолыжный комплекс. В настоящее время там насчитывается 29 резидентов. Мы работаем над созданием еще одного кластера- «Большая Сысерть». Существующую инфраструктуру объединяет общая концепция. Центральная площадка кластера — старинный завод Турчаниновых-Соломирских, на территории которого открыто креативное пространство, и природный парк «Бажовские места». Одним словом, корпорация – это как раз тот самый инструмент, который помогает регионам подобрать необходимые меры поддержки для строительства крупных туристско-рекреационных кластеров. Корпорация поможет в создании бизнес-плана, определит перспективу развития не только на региональном, но и на федеральном уровне. Если мы заявляем что, к примеру, кластер «Большая Сысерть» конкурентоспособен на федеральном уровне и будет привлекать в том числе иностранных гостей, то без этой поддержки проделать такую работу практически невозможно.

– И напоследок затронем достаточно новое, но уже зарекомендовавшее себя направление – агротуризм.

– Согласна с вами, сейчас сельский или агротуризм весьма привлекателен. Сегодня организованы экскурсии на различные предприятия и фермы. И на них есть спрос. Это очень важно для подрастающего поколения. Ведь некоторые дети никогда не видели, откуда берется молоко, не знают как изготавливают сыр, в принципе не понимают, что такое деревня. Хотя я думаю, интересно будет данное направление не только детям. Кстати мы недавно подписали соглашение с Россельхозбанком о поддержке информационной платформы, на которой выгружены все эко- и агро-маршруты в пределах Свердловской области. Они постоянно пополняются. Любой турист может зайти на сайт и увидеть широкий спектр предложений по агротуризму. В этом направлении очень активны Богдановичский городской округ, Ирбит, Сысерть. Другим районам нужно брать с них пример.

Волонтеры помогают исследовать новые маршруты в охранной зоне Висимского заповедника. Фото: Сергей Хандюков