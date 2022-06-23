Теплая погода продержится в Екатеринбурге до 25 июня

В отдельных районах Свердловской области ночью в воскресенье может похолодать до +4 °С. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие два дня синоптики прогнозируют на Среднем Урале теплую погоду с редкими кратковременными дождями. Однако в воскресенье в регионе похолодает до +4 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, ближайшие две ночи столбики термометров в Екатеринбурге буду показывать +11...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+25 °С. В воскресенье ночная температура останется на том же уровне, а дневная составит всего +14...+16 °С. В отдельных районах Свердловской области ночью может похолодать до +4 °С.

Следующие три дня будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 м/с.