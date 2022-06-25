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25 июня 2022, 15:15

МЧС объявило предупреждение о непогоде на 26 июня в Свердловской области

Ветер

Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области в воскресенье, 26 июня, ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности.

Свердловчанам напоминают, что в такую погоду стоит держаться подальше легких построек, слабо закрепленных конструкций на зданиях, мостов, эстакад, деревьев и линий электропередач. Также опасность могут представлять осколки стекла, строительный мусор и элементы кровли.

Рекомендуется приостановить все работы на открытом воздухе. Это же касается и огородников, которым следует проверить ветрозащитные конструкции, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистов призывают не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий, так как при сильном ветре они могут повредить транспорт. 

Областная газета Свердловской области

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