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3 июля 2022, 17:37

Первая неделя июля в Свердловской области будет жаркой и дождливой

Дождь

В начале недели свердловчан будут беспокоить небольшие дожди и грозы. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшие дни в Екатеринбурге температура воздуха будет постепенно ползти вверх. При этом в столице Урала и в отдельных районах Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Екатеринбурге ближайшие три ночи столбики термометров будут показывать +8...+12 °С. Днем в понедельник будет не жарко, около +16...+18 °С. Однако вплоть до среды температура будет повышаться и достигнет отметки +25 °С. В отдельных районах Среднего Урала столбики термометров могут показывать +28 °С.

Несмотря на тепло, свердловчан будут беспокоить небольшие дожди и грозы. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 14 м/с, говорится на сайте Уралгидромета.

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Областная газета Свердловской области

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