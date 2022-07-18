В Свердловской области потушены все природные пожары

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефонам 8 800 100-94-00, 112. Фото: Галина Соловьева

В Сухоложском лесничестве ликвидировали природный пожар площадью 2 гектара. Новых и действующих возгораний на территории Свердловской области нет.

Благодаря многоуровневой системе мониторинга обнаружить и ликвидировать более 81% всех возгораний в свердловских лесах удается в первые же сутки. По данным замминистра природных ресурсов и экологии региона Андрея Курьякова, лесной фонд Среднего Урала площадью 15 млн гектаров контролируют 90 камер системы "Лесохранитель".

"Участки леса, которые не попадают в зону видеокамер, обследуются с помощью авиации. Исследуются данные космического мониторинга. Кроме того, контроль за лесами ведут патрульные группы на автомобилях и квадроциклах", — отмечает он.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефонам 8 800 100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, ранее был утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории региона в 2022 году. Согласно нему, в случае необходимости к борьбе с огнем в лесах может быть привлечено 4,5 тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники, напоминает департамент информполитики Свердловской области.