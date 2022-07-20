Рецепт, гав, пожалуйста

Самолечение может быть опасно для питомца, уверяют специалисты Фото: Александр Зайцев

У владельцев домашних питомцев может осложниться жизнь. Минсельхоз России разработал проект приказа, устанавливающего новый порядок назначения ветеринарных лекарственных препаратов – ряд из них можно будет приобрести только по рецепту, обязательно показав перед этим питомца врачу. Как ожидается, документ вступит в силу с марта будущего года.

Проект приказа «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечня лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту или требованию, формы рецепта (требования)» Министерство сельского хозяйства РФ представило на обсуждение в конце минувшей недели. Документ, в частности, определяет перечень медикаментов, которые можно будет купить только по рецепту. В него вошли антибактериальные, противопаразитарные, гормональные, сердечно-сосудистые, противоэпилептические и седативные средства, а также нейролептики и анестетики. Также вводится специальная форма рецептурного бланка и порядок его оформления.

В правилах отмечается, что выписанные до даты вступления в силу нового приказа рецепты будут действовать в течение указанного в них срока (30 дней с даты оформления с возможностью продления до года, если заболевание у животного приобрело хроническую форму). Новый приказ должен вступить в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать ровно шесть лет. Ознакомиться с проектом правил можно на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

– В первую очередь документ направлен на то, чтобы исключить случаи когда владельцы сами ставят диагноз и назначают лечение своим питомцам. Зачастую такая домашняя терапия приводит к еще большим осложнениям. Согласно приказу в список рецептурных препаратов войдут сильнодействующие лекарственные средства. Такие медикаменты должен назначать только ветеринарный врач – самолечение может быть опасно для здоровья животного, – прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Владельцы домашних питомцев расходятся во мнениях относительно нововведения. Одни полностью поддерживают его и считают, что такой законопроект необходим. Другие уверяют, что сами знают, как лечить домашних любимцев. По словам екатеринбуржца Ерофея Семенова, он часто покупает лекарства для восьмилетнего мопса.

– Пес уже старенький, у него проблемы со здоровьем. Возить его каждый раз к специалисту, к сожалению, нет времени, так что лекарства покупаю ему сам. Я общаюсь со многими владельцами собак, у них большой опыт лечения своих питомцев, поэтому, если что, они могут меня проконсультировать. Но если приказ вступит в силу, конечно, придется следовать правилам, хоть это и не совсем удобно, – делится наш собеседник.