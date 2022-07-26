Темы дня

Общество / Природа
26 июля 2022, 16:50

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 июля

ливень

Спасатели не рекомендуют укрываться от града и грозы под деревьями. Фото: Полина Зиновьева

В среду, 27 июля, на Среднем Урале ожидаются сильные ливни с грозами, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС вновь напоминают свердловчанам о необходимости соблюдения мер безопасности.

В этот день уральцам стоит отказаться от любого отдыха на природе, включая турпоходы и сплавы. Находясь дома, рекомендуется закрывать двери, окна, вентиляции и дымоходы. Подходить во время грозы к водостокам, молниеотводам, электропроводке и антеннам может быть опасно.

Также спасатели не рекомендуют укрываться от града и грозы под деревьями.

Водителям советуют соблюдать особую осторожность на дорогах и объезжать подтопленные участки, так как в них могут быть ямы. Во время ливня нужно остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть форточки и переждать дождь, напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что предупреждение о непогоде на Среднем Урале было объявлено 25 июля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.07.2022, 18:19 / Общество
Россия покинет проект МКС после 2024 года
26.07.2022, 17:20 / Экономика
Кабмин РФ расширил список соцвыплат для карт "Мир"
26.07.2022, 16:50 / Общество
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 июля
26.07.2022, 16:11 / Экономика
Великобритания внесла губернатора Свердловской области в санкционный список
26.07.2022, 15:43 / Общество
С самой северной базы санавиации в Свердловской области совершено 100 вылетов