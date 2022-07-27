В Екатеринбурге зреет Суринамская вишня

Плоды имеют вид ребристой ягоды, несущие от 7 до 10 продольных ребрышек. Фото: Кристина Канаукайте

В Екатеринбурге в оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН созревают плоды Суринамской вишни (Питанга).

"Этому дереву уже 30 лет. Оно было выращено из семян, полученных из делектусов (своеобразный каталог ботанического сада, в котором публикуются сведения о семенах)", — рассказал "Областной газете" научный сотрудник ботанического сада Евгений Савицкий.

Известно, что по вкусу ягоды напоминают вишню, но слегка горчат, поэтому перед употреблением из них удаляют семена и подслащивают мякоть. Их также используют в качестве начинки для выпечки и консервируют. Плоды ребристые, цвет изменяется по мере созревания от зеленого к желто-оранжевому, а затем ярко-красному или темно-бордовому.

Полезные свойства: Ягоды богаты витамином С. Масла, содержащиеся в разных частях растения, имеют доказанный жаропонижающий, гипотензивный, инсектицидный и противопаразитарный эффект.

Питанга встречается в Суринаме, Гайане, Французской Гвиане, Бразилии, Парагвае и Уругвае. Кроме того, натурализована и выращивается в Колумбии, Венесуэле, Центральной Америке, Индии, Южном Китае, на Антильских островах и на Филиппинах, а также в Израиле.