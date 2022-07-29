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29 июля 2022, 11:05

В Свердловской области потушены все лесные пожары

поход в лес

При посещении лесов необходимо проявлять особую бдительность и осторожность при обращении с огнем. Фото: Галина Соловьева

По данным на утро 29 июля на Среднем Урале потушены все лесные пожары. Новых возгораний нет.

Днем ранее специалисты ликвидировали три очага — в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и ГО Богданович. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напоминаем, пожароопасный сезон в регионе начался с 15 апреля и продлится до середины октября. В сухую ветреную погоду риск возгораний возрастает. При посещении лесов необходимо быть осторожнее. Костер необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Сообщать о лесных пожарах просят по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Областная газета Свердловской области

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