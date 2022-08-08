Уральские синоптики рассказали, когда спадет жара в Свердловской области

12-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С. Фото: Галина Соловьева

До середины текущей недели в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала столбики термометров будут показывать выше +30 °С. Синоптики рассказывают, когда свердловчанам стоит ждать спада жары.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, жаркая сухая погода в Свердловской области установилась из-за присутствия антициклона, который ослабил ветер. Это привело к застою и скоплению в воздухе загрязняющих выбросов.

Ситуацию со смогом усугубляют лесные пожары в ХМАО, дым от которых достигает северных и восточных районов Свердловской области, а также частично доходит до Курганской области.

При этом Галина Шепоренко отметила, что в ближайшее время ситуация с погодой начнет меняться.

"В середине недели вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра, что поможет очистить приземный слой атмосферы. Постепенно, начиная с северных границ Свердловской области, спадет жара на всей территории Среднего и Южного Урала, установится обычная для данной поры погода. 12-14 августа ожидается температура воздуха ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С", — рассказала синоптик.